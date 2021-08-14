Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

Михаил Ведерников осмотрел все спортивные зоны стадиона и пообщался с тренерами и спортсменами клуба «Локомотив», у которых в это время проходила тренировка по футболу. Они поблагодарили руководство региона за новый спортивный объект и заметили, что он будет востребован у местного населения.
Комплекс состоит из шести основных элементов: футбольное поле с искусственным покрытием, круговая легкоатлетическая беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс для общей физической подготовки и сектор для прыжков в длину с разбега.
По итогам осмотра губернатор положительно оценил возведенный объект. Он отметил, что стадион позволит создать комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом.
Единственная проблема, на которую тренеры обратили внимание - на стадионе необходимо освещение. Глава района Михаил Шауркин заверил, что этот вопрос будет решен уже на следующей неделе.
Этот и еще десять спортивных объектов созданы в этом году по программе «Газпром - детям». Все спортивные комплексы уже сданы в эксплуатацию. Михаил Ведерников поручил включить стадионы в сетку, чтобы организовывать на них спортивные мероприятия, в том числе межмуниципальные соревнования.