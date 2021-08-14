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Спорт / Арена

Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

14 августа 2021 года, 13:38

Новый пришкольный стадион открылся на территории парка имени А. С. Пушкина в Дно. 14 августа объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников осмотрел все спортивные зоны стадиона и пообщался с тренерами и спортсменами клуба «Локомотив», у которых в это время проходила тренировка по футболу. Они поблагодарили руководство региона за новый спортивный объект и заметили, что он будет востребован у местного населения.

Комплекс состоит из шести основных элементов: футбольное поле с искусственным покрытием, круговая легкоатлетическая беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс для общей физической подготовки и сектор для прыжков в длину с разбега. 

Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По итогам осмотра губернатор положительно оценил возведенный объект. Он отметил, что стадион позволит создать комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом.

Единственная проблема, на которую тренеры обратили внимание - на стадионе необходимо освещение. Глава района Михаил Шауркин заверил, что этот вопрос будет решен уже на следующей неделе.

Этот и еще десять спортивных объектов созданы в этом году по программе «Газпром - детям». Все спортивные комплексы уже сданы в эксплуатацию. Михаил Ведерников поручил включить стадионы в сетку, чтобы организовывать на них спортивные мероприятия, в том числе межмуниципальные соревнования.

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