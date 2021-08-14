Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе

Михаил Ведерников осмотрел все спортивные зоны стадиона и пообщался с тренерами и спортсменами клуба «Локомотив», у которых в это время проходила тренировка по футболу. Они поблагодарили руководство региона за новый спортивный объект и заметили, что он будет востребован у местного населения.

Комплекс состоит из шести основных элементов: футбольное поле с искусственным покрытием, круговая легкоатлетическая беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс для общей физической подготовки и сектор для прыжков в длину с разбега.