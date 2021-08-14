Почти шесть тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За сутки 13 августа от коронавируса привились 5 тыс. 776 жителей Псковской области. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, первый компонент вакцины получили 1 тыс. 494 человека и второй - 4 тыс. 282.

«Хороший показатель! Спасибо всем, кто принял решение защитить своё здоровье», - отметил глава региона.

Всего в Псковской области вакцинировано 159 тыс. 143 местных жителя. Полностью завершили процедуру 121 тыс. 563 человека. 167 пациентов уже прошли ревакцинацию.

В настоящее время в регионе использовано 85,9% поступившей вакцины.