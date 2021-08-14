Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 38 тысяч

В Пскове (всего 16 тыс. 46) выявили 32 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 360) и Красногородском районе (всего 373) – по 10. В Псковском районе (всего 3 тыс. 680) заболели девять местных жителей, в Плюсском (всего 795) – восемь, в Невельском (всего 1 тыс. 744) – пять. По четыре случая коронавируса диагностировали в Опочецком (всего 1 тыс. 175), Дедовичском (всего 1 тыс. 9) и Гдовском (всего 744) районах, по три – в Порховском (всего 1 тыс. 388) и Стругокрасненском (всего 524), по два – в Островском (всего 2 тыс. 103), Новосокольническом (всего 1 тыс. 180), Великолукском (всего 1 тыс. 55), Новоржевском (всего 618) и Пустошкинском (всего 460). В Палкинском (всего 468) и Куньинском (всего 421) районах заразились по одному человеку.

Всего с начала пандемии подтвердилось 45 тыс. 292 случая СOVID-19. Умерли от этого заболевания 613 человек.

«По стране зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 - за прошедшие сутки умерло 815 человек», - отметил глава региона и добавил, что 13 августа в ковидстатистику Псковской области добавилось пять летальных исходов.