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Общество

До 26 градусов и кратковременные дожди обещают в Псковской области 14 августа

14 августа 2021 года, 10:07

14 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 26 градусов и кратковременные дожди обещают в Псковской области 14 августа

В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы. Ветер – южный, умеренный. При грозе порывы могут усилиться.

Температура днем составит от 21 до 26 градусов тепла, ночью – от 10 до 15 градусов.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура поднимется до 23-25 градусов тепла. Ночью будет от 12 до 14 градусов.

Днем в Великих Луках дождей не ожидается, однако ночью обещают кратковременные дожди. Максимальная температура достигнет 24-26 градусов тепла, минимальная – 13-15 градусов.

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