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Общество

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается

14 августа 2021 года, 09:50

Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживается до 10:40, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского аэропорта Артёма Тарасова.

В настоящее время задержка составляет боле 12 часов. Самолёт авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь из аэропорта Минеральных Вод в 20:20, однако, из-за замены воздушного судна время вылета перенесли.

Все пассажиры обеспечены питанием и водой.

Артём Тарасов добавил, что самолет из Пскова в Калининград также вылетит с опозданием, так как рейс стыковочный.  

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