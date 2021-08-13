В новом выпуске «Псковского телеграма» рассказали, каких высокопоставленных гостей стоит ждать региону

О том, каких высокопоставленных гостей стоит в ближайшее время ждать в Псковской области, рассказали в новом, 26-м по счёту, выпуске программы «Псковский телеграм». Он вышел 13 августа на сайте Псковского агентства информации.

Основная же часть выпуска посвящена предстоящим выборам и всему, что происходит сейчас в рамках избирательной кампании. Это и дискуссии кандидатов в Государственную Думу и Псковское областное Собрание, и снятие с выборов в Госдуму лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга.

Уделили ведущие и внимание международной политике, а именно ситуации на границе Белоруссии и Литвы.

«Псковский телеграм» выходит еженедельно по пятницам начиная с января текущего года. Его постоянные ведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.