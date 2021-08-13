18 псковских НКО получат более 17 млн рублей

18 социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области стали победителями конкурса по предоставлению субсидий на реализацию

социальных проектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Сумме НКО будут перечислены более 17 млн рублей.

Победителям конкурса стали:

Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с проектом «Мяч Дружбы»

Псковское региональное (областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест») с проектом «Вместе к здоровью: вовлечение добровольцев разных возрастов в продвижение здорового образа жизни»

Автономная некоммерческая организация «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник» с проектом «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей»

Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» с проектом «Интегративная научно-образовательная площадка «Нам с наукой по пути».

Псковское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» с проектом «Одаренные дети – будущее России. Продолжение действующего проекта».

Псковская региональная общественная благотворительная организация «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» с проектом «Первый раз в особый класс». Союз собственников недвижимости Псковской области с проектом «#Везде как Дома - ЖКХ онлайн».

Автономная некоммерческая организация Центр интеллектуального развития «Вектор» с проектом «Безопасный Интернет для школьников 4-5 классов города Пскова».

Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» с проектом «Сетоский сельский кушак».

Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский центр» с проектом «Содействие развитию социально-экономического потенциала женщин Псковской области».

Автономная некоммерческая организация «Патриот» с проектом «Школа юного спасателя 2022».

Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Мы не одни».

Автономная некоммерческая организация военно-патриотического воспитания граждан «Авангард» с проектом «Центр подготовки кадров «Авангард».

Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых с проектом «Со смартфоном на «ТЫ» с проектом «Со смартфоном на «ТЫ».

Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» с проектом «Одна беда. Два народа».

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Знания» с проектом «Светлый ум - залог активного долголетия».

Псковское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» с проектом «КУДО - Школа Настоящих Мужчин».

Автономная некоммерческая организация «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» с проектом «Горячая линия НКО».

В пресс-службе отметили, что в этом году расширен перечень направлений, на которые

организации могут направить средства гранта. Теперь в него входят оплата коммунальных услуг и прочие эксплуатационные расходы, которые должны соотноситься с площадью помещений, участвующих в реализации социального проекта, и сроком его реализации.

Грантовая поддержка социальных проектов на территории Псковской области была введена в 2010 году. За 10 лет сумма грантов превысила 90 млн рублей. Средства были выделены наа реализацию 285 проектов.

В этом году конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, проводит его администрация Псковской области, а оператором выступает Управление общественных проектов и молодежной политики области.