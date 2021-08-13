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Происшествия

22-летняя девушка пропала в Великих Луках

13 августа 2021 года, 16:56

В Великих Луках пропала 22-летняя Оксана Курсовая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22-летняя девушка пропала в Великих Луках

Девушка ушла из дома на улице Мелиораторов около 19:30 2 августа и больше не вернулась.

Пропавшая была одета в платье серого цвета с изображением Микки Мауса спереди. Обута она была в резиновые тапочки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Оксаны Курсовой, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам 8(81153)5-27-94 (дежурная часть) или +7 906 223-11-28.

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