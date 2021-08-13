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Политика / Выборы

Шестому кандидату на пост главы Новосокольнического района отказали в регистрации

13 августа 2021 года, 16:12

Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района отказала в регистрации в качестве кандидата на пост главы муниципалитета заместителю главы администрации Пустошкинского района Андрею Иванову, который шёл на выборы как самовыдвиженец. Такое решение было принято на заседании комиссии 13 августа, сообщили «Псковской правде» в ТИК района.

Там пояснили, что отказ связан с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей: их должно было быть не менее 52-х, а оказалось только 11.

Таким образом, остаётся пять кандидатов на пост главы Новосокольнического района. Это инженер-механик Великолукского мясокомбината Василий Русаков от ЛДПР, нынешний глава района Виталий Соловьев от «Единой России», сотрудник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Михаил Иванов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий в Псковском облсовпрофе Андрей Маковский от политической партии «Новые Люди» и директор ООО «Эко - край Псковский» Игорь Романов от «Партии Роста».

Выборы состоятся 17-19 сентября. 

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