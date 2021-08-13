Елена Шмелёва заявила о необходимости ликвидации бюрократизации в образовании

Критический уровень бюрократизации в образовании необходимо ликвидировать, считает руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва. Она уверена, что снижение бюрократической нагрузки позитивно скажется и на учителях школ, преподавателях вузов, и на учащихся.

«Многая информация просто избыточна: места практики должны быть опубликованы, а это несколько сотен договоров с предприятиями, раздел с указанием педагогов и полным перечнем модулей, которые они реализуют. Все это нужно собрать и опубликовать на сайте. Зачем?» - сказала Елена Шмелёва. Она отметила, что этой работой нагружают педагогов, а они должны заниматься студентами и школьниками. «Мы будем выступать за то, чтобы выводы о качестве образования делали не на основании этих формальных требований», - подчеркнула руководитель «Сириуса».

Кроме того, она считает необходимым введение бессрочной аккредитации вузов с 2022 года, поскольку проблемы с ней зачастую возникали из-за формальности и бюрократизации.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям», - сказала Елена Шмелёва.