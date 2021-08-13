Круговое движение на пересечении Кузнецкой и Маркса в Пскове заработает 30 августа

Съема проезда перекрёстка улиц Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановского посада в Пскове изменится с 30 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе города. В этом месте будет организовано круговое движение.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию и следовать требованиям дорожных знаков.

Введение на этом перекрёстке кругового движения согласовала городская комиссия по безопасности дорожного движения. На первоначальном этапе новую схему обозначат разметкой и знаками. После реконструкции перекрёстка там появится полноценный круг, в центре которого будет зелёная зона либо вазоны с цветами.