До конца года земельные работы в рамках реконструкции «Октября» в Пскове будут завершены

До конца года земельные работы в рамках реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове будут завершены. Об этом шла речь в ходе рабочего выезда на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ведётся устройство внешних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, а также археологические исследования. Работ идёт с опережением графика. На объекте трудятся 15 человек без учета сотрудников субподрядных организаций. После окончания земельных работ, отметил представитель подрядной организации Богдан Васильев, начнётся непосредственно реконструкция здания.

Обследование показало, что большинство несущих стен находится в удовлетворительном состоянии, фасадная часть также подлежит ремонту. Трещины имеются в кирпичных перегородках внутренних помещений, по возможности эти трещины будут локально устраняться, там, где это невозможно, перегородки демонтируют и выложат заново.