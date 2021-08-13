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Общество

До конца года земельные работы в рамках реконструкции «Октября» в Пскове будут завершены

13 августа 2021 года, 13:32

До конца года земельные работы в рамках реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове будут завершены. Об этом шла речь в ходе рабочего выезда на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

До конца года земельные работы в рамках реконструкции «Октября» в Пскове будут завершены

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В настоящее время ведётся устройство внешних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, а также археологические исследования. Работ идёт с опережением графика. На объекте трудятся 15 человек без учета сотрудников субподрядных организаций. После окончания земельных работ, отметил представитель подрядной организации Богдан Васильев, начнётся непосредственно реконструкция здания.

Обследование показало, что большинство несущих стен находится в удовлетворительном состоянии, фасадная часть также подлежит ремонту. Трещины имеются в кирпичных перегородках внутренних помещений, по возможности эти трещины будут локально устраняться, там, где это невозможно, перегородки демонтируют и выложат заново.

До конца года земельные работы в рамках реконструкции «Октября» в Пскове будут завершены

Фото пресс-службы администрации Псковской области

При этом в одной части здания будут устроены три этажа. Для этого предусмотрено усиление фундамента и установка новой металлической стропильной системы, которая также позволит расширить границы помещений верхнего этажа. Проектом предусмотрено размещение в мансарде кафе и смотровой площадки с видом на Кремль.

Михаил Ведерников по итогам визита дал положительную оценку работе подрядной организации на данном этапе.

После реконструкции здания «Октября» в нём разместится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева.

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