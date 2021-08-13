Около 7 млн рублей выделены Псковской области на бесплатные лекарства и медизделия

Около 7 млн рублей выделены на Псковской области на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о выделении средств подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. В сумме между регионами распределены 1,6 млрд рублей.

Отмечается, что на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное писание имеют право инвалиды, в том числе участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АС. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально.

Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия, что потребовало дополнительного финансирования. Теперь это 929,8 рубля в месяц.

Всего на этот год в бюджете страны на лекарства для льготников заложено более 38,7 млрд рублей.