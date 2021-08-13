В ковидстаттистику Псковской области добавились 107 заболевших и 214 выздоровевших

В Псковской области за минувшие сутки, 12 августа, коронавирус выявили у 107 человек, при этом выздоровели 214. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Пскове добавились 24 новых случая COVID-19 (всего 16 тыс. 14), в Великих Луках — 22 (всего 7 тыс. 350), в Невельском районе — 11 (всего 1 тыс. 739), в Локнянском — 10 (всего 316), в Красногородском — девять (всего 363). Шесть человек заразились в Себежском районе (всего 745), пять — в Дедовичском (всего 1 тыс. 5), по четыре — в Плюсском (всего 787) и Новоржевском (всего 616) районах, по три — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 178), Опочецком (всего 1 тыс. 171) и Бежаницком (всего 469) районах. По одному заболевшему выявили в Порховском (всего 1 тыс. 385), Гдовском (всего 740) и Палкинском (всего 467) районах.

«Медленное, но стабильное снижение заболеваемости продолжается», - отметил Михаил Ведерников. Однако, он обратил внимание на то, что загрузка коечного фонда для ковидбольных остаётся на уровне 75%.

С начала пандемии в Псковской области заболели 45 тыс. 188 человек, вылечены 37 тыс. 865. Умерли от коронавируса 608 пациентов.