Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Псковская область получила ещё более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В регион пришли 4 тыс. 50 доз «Спутника V» и 1 тыс. 500 доз «Спутника Лайт», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.