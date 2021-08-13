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Общество / Здоровье

Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

13 августа 2021 года, 10:42

Псковская область получила ещё более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В регион пришли 4 тыс. 50 доз «Спутника V» и 1 тыс. 500 доз «Спутника Лайт», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

На данный момент запасы всех типов вакцины в Псковской области израсходованы на 85,6%.

За минувшие сутки, 12 августа, первым компонентом привились 1 тыс. 362 человека, вторым — 2 тыс. 770. Всего первую прививку сделали 157 тыс. 649 жителей области, завершили вакцинацию 117 тыс. 281.

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