Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Псковская область получила ещё более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В регион пришли 4 тыс. 50 доз «Спутника V» и 1 тыс. 500 доз «Спутника Лайт», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Псковская область получила ещё более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. В регион пришли 4 тыс. 50 доз «Спутника V» и 1 тыс. 500 доз «Спутника Лайт», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
На данный момент запасы всех типов вакцины в Псковской области израсходованы на 85,6%.
За минувшие сутки, 12 августа, первым компонентом привились 1 тыс. 362 человека, вторым — 2 тыс. 770. Всего первую прививку сделали 157 тыс. 649 жителей области, завершили вакцинацию 117 тыс. 281.