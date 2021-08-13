Более 70 млн рублей выделило Правительство на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове

73,9 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке отмечается, что средства пойдут на завершение первого этапа реконструкции спортивного объекта.

Работы на стадионе начались в 2018 году. Первый этап реконструкции включал в себя перестройку большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установку современного освещения. Большая часть запланированных работ выполнена.

Отметим, что 29 июля готовность стадиона оценили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Тогда отмечалось, что осталось установить платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустроить парковку для автомобилей на улице Спортивной. Открытие стадиона запланировано на 1 сентября.

В 2023-2024 годах планируется провести вторую очередь реконструкции «Машиностроителя», в рамках которой будут созданы каток, детская и тренажерные площадки, комплекс для различных видов спорта.