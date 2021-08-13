Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Арена

Более 70 млн рублей выделило Правительство на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове

13 августа 2021 года, 09:52

73,9 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Более 70 млн рублей выделило Правительство на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове

В пояснительной записке отмечается, что средства пойдут на завершение первого этапа реконструкции спортивного объекта.

Работы на стадионе начались в 2018 году. Первый этап реконструкции включал в себя перестройку большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установку современного освещения. Большая часть запланированных работ выполнена.

Отметим, что 29 июля готовность стадиона оценили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Тогда отмечалось, что осталось установить платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустроить парковку для автомобилей на улице Спортивной. Открытие стадиона запланировано на 1 сентября.

В 2023-2024 годах планируется провести вторую очередь реконструкции «Машиностроителя», в рамках которой будут созданы каток, детская и тренажерные площадки, комплекс для различных видов спорта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фрагмент церкви XIII века и ливневую канализацию XVIII века обнаружили в центре Пскова
Около 7 млн рублей выделены Псковской области на бесплатные лекарства и медизделия
В ковидстаттистику Псковской области добавились 107 заболевших и 214 выздоровевших
Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Кратковременные дожди и 23 градуса тепла ожидается в Псковской области 13 августа
Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области
В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично
На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей
Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы

Комментарии

Авторизация
No comments
Футбол vs борщевик

Спорт
12 августа 17:52

Футбол vs борщевик

Пскович хочет построить спортивную школу на месте пустыря
Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Спорт / Арена
29 июля 15:53

Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют открыть 1 сентября

Почти все работы на объекте завершены.

Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки