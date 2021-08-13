Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Кратковременные дожди и 23 градуса тепла ожидается в Псковской области 13 августа

13 августа 2021 года, 09:11

В Псковской области 13 августа ожидается переменная облачность, днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днём будет от +19 до +24 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ветер будет умеренный западных направлений.

Кратковременные дожди и 23 градуса тепла ожидается в Псковской области 13 августа

Ночь в регионе пройдёт преимущественно без осадков. Столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов.

В Пскове вечером ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, ночью - преимущественно без осадков. Температура воздуха днём составит +22...+24 градуса, ночью - +10...+12.

В Великих Луках кратковременные дожди обещают днём, ночью также - преимущественно без осадков. В дневные части ожидается от +21 до +23 градусов, ночью — от +9 до +11.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фрагмент церкви XIII века и ливневую канализацию XVIII века обнаружили в центре Пскова
Около 7 млн рублей выделены Псковской области на бесплатные лекарства и медизделия
В ковидстаттистику Псковской области добавились 107 заболевших и 214 выздоровевших
Более 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Более 70 млн рублей выделило Правительство на реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове
Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области
В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично
На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей
Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом