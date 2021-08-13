Кратковременные дожди и 23 градуса тепла ожидается в Псковской области 13 августа

В Псковской области 13 августа ожидается переменная облачность, днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днём будет от +19 до +24 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ветер будет умеренный западных направлений.

Ночь в регионе пройдёт преимущественно без осадков. Столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов.

В Пскове вечером ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, ночью - преимущественно без осадков. Температура воздуха днём составит +22...+24 градуса, ночью - +10...+12.

В Великих Луках кратковременные дожди обещают днём, ночью также - преимущественно без осадков. В дневные части ожидается от +21 до +23 градусов, ночью — от +9 до +11.