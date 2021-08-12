Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Главной темой стало обсуждение величины прожитого минимума в следующем году.

По словам председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергея Аржаникова, на законодательном уровне изменен подход к установлению величины прожиточного минимума. С 1 января 2021 года данные нормы устанавливаются на год.

Он озвучил размер прожиточного минимума, который планируется установить постановлением на следующий год. Предлагается, что в расчете на душу населения она будет составлять 12 279 рублей, для трудоспособного населения — 13 384 рубля, для пенсионеров — 10 560 рублей, для детей — 12 073 рубля.

Участники трехсторонней комиссии единогласно утвердили проект постановления. После согласования в рамках трехсторонней комиссии проект постановления будет направлен губернатору на подписание.