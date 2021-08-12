Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично

12 августа 2021 года, 20:14

В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона Михаил Ведерников провел встречу с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом и гендиректором «Азимута» Павлом Екжановым.

Стороны обсудили планы по расширению маршрутной сети на 2022 год. Губернатор рассказал, что предполагается, что самолеты «Азимута» будут перевозить пассажиров из Пскова в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград круглогодично, в Симферополь — сезонно.

Зашла речь и новых направлениях. Минск, Казань, Новосибирск, Екатеринбург – возможные маршруты в будущем.

«Наши планы в этом году доказывают дальнейшее улучшение. Мы планируем выйти на увеличение показателя на 90% к прошлому году — 72 тыс пассажиров. Если мы говорим о предложенной маршрутной сети, то мы думаем перевезти около 120 тыс пассажиров в 2022 году», — отметил Павел Удод.

За первые семь месяцев 2021 года перевезено уже около 48 тыс пассажиров. Для сравнения – в 2020 году перевезли 45 тыч пассажиров.

Еще одной темой для совещания стала ситуация с задержками рейсов как из-за их стыковочного характера, так и из-за погодных условий. Представители авиакомпании подчеркнули, что работа по подбору удобного времени вылета из Сочи и Москвы продолжается, при этом специалисты будут учитывать те предложения, которые предоставляются администрацией региона.

В свою очередь губернатор сообщил, что решается вопрос сезонного обслуживания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова — в бюджете заложены средства на приобретение реагентов для обработки в зимний период.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области
На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей
Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы
В Пскове появится еще одна средневековая ладья
Единовременные выплаты получат более 9 тысяч учителей и воспитателей в Псковской области
Великие Суки, Новый Опель, Опухлики: Яндекс исследовал псковские топонимы
Псковская область занимает второе место в СЗФО по валовому сбору зерна
Псковский университет отправил заявку на участие в программе «Приоритет 2030»
В Псковской области диагностировали 109 новых случаев COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте
500 млн рублей выделило Правительство на дороги Псковской области

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 09:00

500 млн рублей выделило Правительство на дороги Псковской области