В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона Михаил Ведерников провел встречу с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом и гендиректором «Азимута» Павлом Екжановым.

Стороны обсудили планы по расширению маршрутной сети на 2022 год. Губернатор рассказал, что предполагается, что самолеты «Азимута» будут перевозить пассажиров из Пскова в Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград круглогодично, в Симферополь — сезонно.

Зашла речь и новых направлениях. Минск, Казань, Новосибирск, Екатеринбург – возможные маршруты в будущем.

«Наши планы в этом году доказывают дальнейшее улучшение. Мы планируем выйти на увеличение показателя на 90% к прошлому году — 72 тыс пассажиров. Если мы говорим о предложенной маршрутной сети, то мы думаем перевезти около 120 тыс пассажиров в 2022 году», — отметил Павел Удод.

За первые семь месяцев 2021 года перевезено уже около 48 тыс пассажиров. Для сравнения – в 2020 году перевезли 45 тыч пассажиров.

Еще одной темой для совещания стала ситуация с задержками рейсов как из-за их стыковочного характера, так и из-за погодных условий. Представители авиакомпании подчеркнули, что работа по подбору удобного времени вылета из Сочи и Москвы продолжается, при этом специалисты будут учитывать те предложения, которые предоставляются администрацией региона.

В свою очередь губернатор сообщил, что решается вопрос сезонного обслуживания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова — в бюджете заложены средства на приобретение реагентов для обработки в зимний период.