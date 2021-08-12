Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей

12 августа 2021 года, 17:58

 На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица Себежского района уже собраны 2 млн 342 тыс. 63,73 рубля. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 августа.

При этом она отметила, что всего региону необходимо собрать 3 млн рублей, поскольку остальные 13 млн рублей на себя возьмёт Российское военно-историческое общество. Такая договорённость была достигнута 10 августа на встрече с заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко.

По словам Веры Емельяновой, за счёт региона будет изготовлена стальная конструкция, остальное строительство профинансирует общество.

«До конца года у нас есть все шансы увидеть монумент», – констатировала вице-губернатор. Она добавила, что сейчас на месте будущего памятника завершается благоустройство.

О том, как сделать пожертвование на создание мемориала, читайте здесь >>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области
В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично
Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы
В Пскове появится еще одна средневековая ладья
Единовременные выплаты получат более 9 тысяч учителей и воспитателей в Псковской области
Великие Суки, Новый Опель, Опухлики: Яндекс исследовал псковские топонимы
Псковская область занимает второе место в СЗФО по валовому сбору зерна
Псковский университет отправил заявку на участие в программе «Приоритет 2030»
В Псковской области диагностировали 109 новых случаев COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом