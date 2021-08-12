На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей

На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица Себежского района уже собраны 2 млн 342 тыс. 63,73 рубля. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 августа.

При этом она отметила, что всего региону необходимо собрать 3 млн рублей, поскольку остальные 13 млн рублей на себя возьмёт Российское военно-историческое общество. Такая договорённость была достигнута 10 августа на встрече с заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко.

По словам Веры Емельяновой, за счёт региона будет изготовлена стальная конструкция, остальное строительство профинансирует общество.

«До конца года у нас есть все шансы увидеть монумент», – констатировала вице-губернатор. Она добавила, что сейчас на месте будущего памятника завершается благоустройство.

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