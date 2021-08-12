Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы

12 августа 2021 года, 17:33

С инициативой оказать поддержку педагогическим работникам школ и детских садов в администрацию Псковской области обратились профсоюзы, сообщила вице-губернатор Вера Емельянова, пишет Псковское агентство информации.

Она отметила, что доводы у профсоюзов были такими: второй год подряд учителя в условиях коронавируса продолжают работать с двойной нагрузкой, в смешанном режиме и очного, и дистанционного обучения. «Мы такие доводы поддержали», - сказала Вера Емельянова.

К 1 сентября более 9 тысяч педагогических работников области получат единовременные выплаты. Их размер составит 2 тыс. 500 рублей. В сумме на эти цели будет направлено 22 млн 600 тыс. рублей.

Вера Емельянова добавила, что властям муниципальных образований дана рекомендация поощрить вспомогательный персонал, который готовил образовательные учреждения к новому учебному году. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прожиточный минимум в размере 12 279 рублей предлагают установить в Псковской области
В Москву, Сочи, Минеральные Воды и Калининград самолеты из Пскова будут летать круглогодично
На создание монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе собраны более 2 млн рублей
В Пскове появится еще одна средневековая ладья
Единовременные выплаты получат более 9 тысяч учителей и воспитателей в Псковской области
Великие Суки, Новый Опель, Опухлики: Яндекс исследовал псковские топонимы
Псковская область занимает второе место в СЗФО по валовому сбору зерна
Псковский университет отправил заявку на участие в программе «Приоритет 2030»
В Псковской области диагностировали 109 новых случаев COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом