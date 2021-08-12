Емельянова: С инициативой поддержать педагогов обратились профсоюзы

С инициативой оказать поддержку педагогическим работникам школ и детских садов в администрацию Псковской области обратились профсоюзы, сообщила вице-губернатор Вера Емельянова, пишет Псковское агентство информации.

Она отметила, что доводы у профсоюзов были такими: второй год подряд учителя в условиях коронавируса продолжают работать с двойной нагрузкой, в смешанном режиме и очного, и дистанционного обучения. «Мы такие доводы поддержали», - сказала Вера Емельянова.

К 1 сентября более 9 тысяч педагогических работников области получат единовременные выплаты. Их размер составит 2 тыс. 500 рублей. В сумме на эти цели будет направлено 22 млн 600 тыс. рублей.

Вера Емельянова добавила, что властям муниципальных образований дана рекомендация поощрить вспомогательный персонал, который готовил образовательные учреждения к новому учебному году.