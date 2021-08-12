В Пскове появится еще одна средневековая ладья

По его словам, реконструкторам периодически поступают предложения построить ладью больше той, что есть сейчас. Напомним, что средневековая ладья строилась к международному фестивалю городов, входивших в средневековый Ганзейский союз, который проходил в Пскове в июне 2019 года.

«Но куда уж больше, на нашу-то сложно набрать команду, - говорит Александр. - Да и большие лодки не для наших озер, они довольно мелководные. Мы, наоборот, планируем построить что-то поменьше размером. Хотим, чтобы команда, которая на ней могла идти, была не 12 человек, а 8-9».

Александр рассказала, что на строительство первой ладьи они потратили 8 месяцев, отдавая этому занятию по 5-6 часов 5-6 дней в неделю после работы. Достройка заняла еще два месяца, доведение ее до совершенства - еще три. Сейчас при восьмичасовой занятости справились бы за три месяца.

Подробное интервью читайте на сайте газеты «Аргументы и факты. Псков».