Единовременные выплаты получат более 9 тысяч учителей и воспитателей в Псковской области

В Псковской области единовременные выплаты к 1 сентября получат 9 тыс. 40 педагогических работников школ и детских садов. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 августа.

Ранее, на совещании по подготовке к новому учебному году, о выплатах объявил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, на эти цели в бюджете области предусмотрены 22 млн 600 тыс. рублей, размер выплаты будет 1 тыс. 500 рублей.

Вера Емельянова подчеркнула, что глава региона уделяет большое внимание поддержке работников образования. «Денежные поощрения за достижения — норма, которую мы также совершенствуем вместе с соцвыплатами», - сказала она и добавила, что в этом году на поощрение педагогов направили 1,7 млн рублей.

Также в регионе выплачивается ежемесячная надбавка заслуженным работникам образования области.

Ещё одна мера поддержки — подъёмные для молодых учителей. Их уже получили около 500 человек. Кроме того, регион ведёт работу с профильным Министерством по квоте для программы «Земский учитель», которая предусматривает дополнительную финансовую поддержку педагогов.