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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область занимает второе место в СЗФО по валовому сбору зерна

12 августа 2021 года, 14:04

Сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области занимают второе место по валовому сбору зерна в Северо-Западном федеральном округе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По состоянию на 9 августа псковские сельскохозтоваропроизводители обмолотили 38,9% площадей, занятых зерновыми культурами. Им удалось получить 76,6 тыс. тонн зерна. В частности, в Пыталовском районе намолочено 21,1 тыс. тонн зерна, в Псковском - 12.3 тыс. тонн, в Островском - 9,5 тыс. тонн и Палкинском - 9,4 тыс. тонн.

Лучшими хозяйствами области признаны «Тригорское», «Идаванг», «ПсковАгроИнвест» и «Веть».

Первое место в СЗФО, по данным отчетности Минсельхоза Российской Федерации, занимает Калининградская область. Там намолочено 165,3 тыс. тонн. В Ленинградской области добыли 45,7 тыс. тонн, в Вологодской области — 41,4 тыс. тонн.

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