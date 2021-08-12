Псковский университет отправил заявку на участие в программе «Приоритет 2030»

Псковский государственный университет отправил заявку на участие в программе господдержки «Приоритет-2030», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе вуза. Университет претендует на базовую часть гранта.

Проект призван повысить конкурентоспособность России в области образования, науки и технологий. «По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны», - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Программа «Приоритет-2030» стартовала 24 июня. За этот период заявки пришли от 191 российского вуза: из Центрального федерального округа поступило 62 заявки, из Приволжского - 34, Северо-Западного - 30, Сибирского - 25, Уральского - 15, Южного - 14, Дальневосточного - шесть, Северо-Кавказского округа - пять заявок.

Совет программы утвердит список университетов, прошедших конкурсный отбор, в ноябре. По итогам конкурса гранты на развитие исследовательского, территориального или отраслевого лидерства получат не менее 100 университетов. Средства будут выделены из федерального бюджета.

По мнению заместителя проректора по научной работе Псковского государственного университета Сергея Куклева, программа - это большой толчок для развития вузов по всей стране. «Наш университет полностью соответствует всем критериям для получения финансирования и подготовил свою программу развития. Несомненно, она будет способствовать развитию образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза, молодежной политики, инфраструктуры и кадров. Хочу отметить три наших стратегических приоритета: развитие приграничного научно-образовательного сотрудничества, решение вопроса дефицита медицинских кадров в регионе и повышение качества педагогического образования», - поделился он.