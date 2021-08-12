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Общество / Здоровье

В Псковской области диагностировали 109 новых случаев COVID-19

12 августа 2021 года, 12:25

109 новых случаев COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки 11 августа. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, общее число заболевших достигло 45 тыс. 81.

В Псковской области диагностировали 109 новых случаев COVID-19

Больше всего заболевших – 18 человек – выявили в Великих Луках (всего 7 тыс. 328). В Пскове (всего 15 тыс. 990) коронавирусом заразились 13 человека, а в Новоржевском (всего 612), Опочецком (всего 1 тыс. 168) и Порховском (всего 1 тыс. 384) районах – по 10. Девять ковидбольных добавилось в Красногородском районе (всего 354), шесть – в Пушкиногорском (всего 557) и пять – в Островском (всего 2 тыс. 101). В Великолукском (всего 1 тыс. 53) и Дедовичском (всего 1 тыс.) районах зафиксировали по семь инфицированных. Четыре человека заболели в Невельском районе (всего 1 тыс. 728), три – в Стругокрасненском (всего 521) и два – в Пыталовском (всего 551). В Дновском (всего 361), Куньинском (всего 420), Печорском (всего 793), Плюсском (всего 783) и Себежском (всего 739) подтвердилось только по одному случаю COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса выздоровел 37 тыс. 651 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 196 пациентов, полностью победивших это заболевание.

От COVID-19 умерли 608 жителей Псковской области. 

Ранее сообщалось, что в регионе появился еще один очаг коронавируса. Семь человек заразились в хирургическом отделении Псковского областного онкодиспансера. 

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