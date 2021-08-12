Непогода накроет Псковскую область с 12:00

12 августа в период с 12 до 15:00 в Псковскою область придёт непогода, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются грозы, ливни и кратковременное усиление ветра. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 метров в секунду.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Ветер – западный, умеренный. Температура днем поднимется до 18-23 градусов тепла. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов.