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Общество / Экология

Непогода накроет Псковскую область с 12:00

12 августа 2021 года, 11:21

12 августа в период с 12 до 15:00 в Псковскою область придёт непогода, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Непогода накроет Псковскую область с 12:00

По прогнозу псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются грозы, ливни и кратковременное усиление ветра. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 метров в секунду.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Ветер – западный, умеренный. Температура днем поднимется до 18-23 градусов тепла. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов.

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