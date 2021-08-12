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Происшествия

За сутки в псковских лесах нашли троих заблудившихся

12 августа 2021 года, 10:30

За сутки в лесах Псковской области нашли троих заблудившихся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Первый вызов поступил в МЧС 11 августа в 14:36. 61-летняя женщина потерялась в районе деревни Клинцево Великолукского района. Для ее поисков были задействованы шестая пожарно-спасательная часть и группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Пенсионерку нашли 11 августа около 20:00.

12 августа искали двух мужчин, потерявшихся в лесу рядом с СНТ «Строитель» Псковского района. Заявка на оказание помощи при проведении поисков поступила от ОМВД России по Псковскому району в 2:20 ночи. Для поисков была направлена третья пожарно-спасательная часть. Потерявшихся нашли в 4:40.

В обоих случаях, отметили в пресс-службе, заблудившиеся вышли на свето-звуковую сигнализацию, то есть проблесковые маячки и звуковой сигнал от пожарных и спасательных машин. Периодически у потерявшихся появлялась мобильная связь и они общались со спасателями.

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