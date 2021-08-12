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Общество

Пассажирам автобуса «Псков — Геленджик» пришлось добираться до курорта на попутках

12 августа 2021 года, 10:15

Пассажирам автобуса «Псков — Геленджик» пришлось добираться до курорта на попутках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пассажирам автобуса «Псков — Геленджик» пришлось добираться до курорта на попутках

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Псковский автобус сломался вечером 10 августа на 846-м километре дороги М-4 «Дон». Пассажиры, среди которых были маленькие дети, остались посреди трассы без еды и воды. Отремонтировать транспорт самостоятельно у водителя не вышло. 

На помощь путешественникам пришли инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области старшие лейтенанты полиции Игорь Феденков и Сергей Максимчук. Полицейские останавливали попутные рейсовые автобусы и просили взять людей на свободные места.

В результате всех пассажиров сломавшегося автобуса удалось отправить к морю. Неисправный транспорт инспекторы сопроводили на станцию технического обслуживания.

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