77 судовладельцев оштрафовали с начала открытия навигации на псковских водоёмах

С начала открытия навигации сотрудники Государственной инспекцией по маломерным судам Псковской области провели 276 рейдов на водоёмах региона и выписали нарушителям правил эксплуатации судов 77 штрафов. Также должным лицам были вынесены 33 предупреждения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При этом 30 нарушений были выявлены в зоне обслуживания инспекторского участка № 2 в Опочке, 28 - инспекторского отделения № 1 в Пскове, 23 - инспекторского отделения № 2 в Великих Луках, 12 - инспекторского участка № 1 в Гдове. 17 нарушений зарегистрировала межрайонная группа патрульной службы № 1.

Самым распространённым нарушением оказалось отсутствие спасательных жилетов у пассажиров. Инспекторы выявили 57 таких фактов. В 36 случаях судном управлял водитель, который не имел при себе документов. Также были зафиксированы 13 нарушений правил плавания.

«Основными причинами возникновения типовых административных правонарушений является личная недисциплинированность, невнимательность судоводителей и недостаточное знание нормативно-правовых документов, регламентирующих правила плавания и безопасности на маломерных судах», - подчеркнули в пресс-службе.