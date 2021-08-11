Специализированное меню для школьников хотят разработать в России

В России может быть разработано специализированное меню для школьников. Предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о ведении федерального учета детей, нуждающихся в специальном питании, поддержало Минпросвещения РФ, пишет ТАСС.

В ходе мониторинга, который был проведён с ноября 2019 года по март 2020 года по инициативе детских омбудсменов, было выявлено, что в школах нет единой системы учета нуждающихся в лечебно-профилактическом питании. Проверки прошли в 43 тыс. 349 школах и дошкольных учреждений в 80 регионах. Мониторинг показал, что вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями решаются в индивидуальном порядке или не решаются совсем.

Анна Кузнецова считает, что учёт детей с пищевыми особенностями необходим для развития системы питания в образовательных организациях в целом. Она отметила, что только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, в детских же садах родители вынуждены приводить ребенка только на несколько часов между приемами пищи, чтобы его полноценно накормить дома.

При этом Анна Кузнецова обратила внимание на то, что ситуация постепенно меняется.

«Но чтобы четко определить круг предстоящих задач, нужно точно знать, сколько у нас таких детей обучается в образовательных организациях, поэтому я рада, что ведомство приняло такое решение», - заключила она.