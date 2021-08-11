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Политика / Выборы

Десять кандидатов-одномандатников зарегистрированы на выборы в Госдуму от Псковской области

11 августа 2021 года, 13:48

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы по псковскому одномандатному избирательному округу №148. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

Всего на выборы в Госдуму прошли 10 кандидатов. В частности, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвинули Олега Брячака, от КПРФ - Дмитрия Михайлова, от политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» - Артура Гайдука, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - Михаила Иванова, от партии «Новые люди» - Андрея Маковского, от ЛДПР - Антона Минакова, от коммунистической партии Коммунисты России - Вячеслава Евдокименко, от Всероссийской политической партии «Родина» - Михаила Лебедика, от «Партии Роста» - Игоря Романова и от «Единой России» - Александра Козловского.

Далее избирком начнет формировать избирательный бюллетень и готовить информационный плакат кандидатов по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму Российской Федерации будут проходить с 17 по 19 сентября.

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