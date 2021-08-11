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Происшествия / Правосудие

Псковский суд рассмотрит секретные документы по делу об установлении фактов геноцида

11 августа 2021 года, 12:18

Секретные документы рассмотрит Псковский областной суд в рамках дела о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», заседание состоится в закрытом режиме 11 августа в 14:30.

Псковский суд рассмотрит секретные документы по делу об установлении фактов геноцида

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Ранее 11 августа состоялось заседание в открытом формате. Перед судом выступил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв.

Эксперт сообщил, что в Псковской области имелись все признаки геноцидальной политики нацистов. «Мы должны понимать, что термин геноцид – послевоенный. В тех документах, о которых я буду говорить, термин не употребляется. Однако все признаки геноцида нацистов и их союзников присутствуют в полной мере», – пояснил он.

Борис Ковалёв также привёл суду несколько источников, доказывающих преступления нацистов в годы войны. В частности, историк упомянул документы, находящиеся в архивах в России.

Доказательства геноцидальной политики нацистов в Псковской области есть и в правовых документах Третьего Рейха, отметил Борис Ковалёв. Нацисты, по его словам, не скрывали свои преступления: для них это было профессиональным выполнением приказа вышестоящего руководства.

В открытом формате заседание продолжится завтра, 12 августа.

Суд рассматривает заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова. Он просит признать геноцидом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистскими преступниками в отношении мирных жителей и военнопленных в периода оккупации на территории Псковской области. 

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