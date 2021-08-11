Почти 2,5 тысячи жителей Псковской области завершили курс вакцинации от СOVID-19 за сутки

2 тыс. 476 жителей Псковской области завершили курс вакцинации от коронавируса за сутки 10 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Общее число привитых, по его данным, достигло 111 тыс. 651. Ещё более 43 тысяч человек ждут второй компонент вакцины. Всего процедуру начали 154 тыс. 932 человека. В частности, 1 тыс. 152 псковича сделали первую прививку от коронавируса за минувшие сутки.

В настоящее время израсходовано 87,5% поступивших препаратов.

«Новые партии вакцины уже развозятся по медучреждениям. Прививка должна быть доступна в каждом муниципальном образовании», - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область доставили 12 тыс. 300 доз вакцины от СOVID-19.