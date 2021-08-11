Число заразившихся коронавирусом в Псковской области приближается к 45 тысячам

На 107 человек выросло число заразившихся коронавирусом в Псковской области за сутки 10 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Общее количество инфицированных в регионе составило 44 тыс. 972 человека.

В Пскове (всего 15 тыс. 977) диагностировали 49 случаев СOVID-19, в Великих Луках (всего 7 тыс. 310) – 17, а в Псковском районе (всего 3 тыс. 680) – 14. Девять ковидбольных добавилось в Опочецком районе (всего 1 тыс. 158), шесть – в Себежском (всего 738), пять – в Невельском (всего 1 тыс. 724). В Островском районе (всего 2 тыс. 96) заболели три человека. По одному случаю коронавируса подтвердилось в Великолукском (всего 1 тыс. 46), Палкинском (всего 466), Пустошкинском (всего 458) и Локнянском (всего 306) районах.

С начала пандемии от СOVID-19 вылечились 37 тыс. 455 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали в связи с полным выздоровлением от этого заболевания 142 пациента.

Скончался от коронавируса 601 житель Псковской области.