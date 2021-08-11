В Пскове продолжается рассмотрение дела об установлении фактов геноцида

В Псковском областном суде возобновилось заседание по дело об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили «Псковской правде» в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, рассмотрение дела продолжилось 11 августа в 10:00. Прямая трансляция из зала суда доступна на сайте Псковского областного суда в разделе «Видеотрансляция».

Суд рассматривает заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации. Речь идёт о фактах массового расстрела мирных жителей и военнопленных, выявленных в ходе изучения архивных документов и проведения поисковых работ.

Ранее, 9 августа, стороны заслушали родственников погибших или пропавших без вести людей, останки которых были обнаружены в Псковской области в местах массовых захоронение, а также свидетелей событий периода оккупации.