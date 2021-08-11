Более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

В Псковскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса - 12 тыс. 300 доз. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.
В Псковскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса - 12 тыс. 300 доз. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.
В регион, по его словам, поступили 1 тыс. 500 доз «Спутник Лайт» и 10 тыс. 800 доз «Спутник V».
«Прививочная кампания продолжается без пауз и перерывов – записывайтесь уже сегодня!» - призвал глава региона.