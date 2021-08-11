Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 11 августа

Переменная облачность ожидается в Псковской области 11 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Днем ветер будет восточных направлений умеренный, ночью – западных. При грозе возможно усиление ветра.

Максимальная температура в этот день составит от 22 до 27 градусов тепла, минимальная ночью – от 9 до 14 градусов.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, днем - гроза. Воздух в городе прогреется до +23...+25 градусов днём. Ночью столбики термометров упадут до +12...+14 градусов.

Похожая погода будет в Великих Луках: кратковременные дожди и грозы. Температура днем достигнет +25…+27 градусов, ночью – +12…+14.