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Транспорт / Инфраструктура

Девять километров дороги Остров — Новоржев отремонтируют до 1 декабря

10 августа 2021 года, 21:47

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт 9,4 км дороги Остров — Новоржев в Новоржевском районе. Работы на участке с 63-го по 72-й километр выполняет ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Работы должны быть завершены к 1 декабря.

Девять километров дороги Остров — Новоржев отремонтируют до 1 декабря

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На сегодняшний день уже отремонтированы четыре водопропускные трубы. В них заменили крайние звенья, три трубы укрепили каменной наброской, на одной из труб осталось выполнить укрепление откосов и лога входного оголовка монолитным бетоном. Кроме того, идёт восстановление водоотвода с проезжей части, что чего укладывается основание из щебня, монтируется бортовой камень. Далее предстоит установка бетонных лотков, блоков и упоров.

На площади около 26 тыс. квадратных метров рабочие срезали с обочин растительный грунт, вырубили кустарник и деревья в полосе отвода. Теперь начались планировка откосов и дна кюветов, восстановление покрытия на укрепительных обочинах.

Идёт работа и на автобусных остановках. Там устанавливают бортовой камень, готовят основание посадочных площадок и заездных карманов под асфальтирование. В финале будут установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Рабочим предстоит срезать около 79 тыс. квадратных метров старого асфальта и уложить два слоя нового. Для этого используют около 18 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Фрезерованным асфальтом и песчано-гравийной смесью укрепят обочины, а прибровочную полосу обочины засыпят растительным грунтом.

На ремонт дороги из областного бюджета выделены около 142 млн рублей.

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