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Общество

На памятник Знамени Победы пойдут средства от концерта Алексея Белова и Ольги Кормухиной в Пскове

10 августа 2021 года, 18:07

23 августа в рамках празднования 77-летия образования Псковской области выступят российская певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, собранные от продажи билетов средства пойдут на создание памятника «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе. 

На памятник Знамени Победы пойдут средства от концерта Алексея Белова и Ольги Кормухиной в Пскове

Ольга Кормухина вместе со своим мужем Алексеем Беловым выпустили несколько совместных альбомов, выступали на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. Певица устраивает из своих выступлений мини-спектакль, а гитарист создает неповторимые композиции и аранжировки. 

Послушать песни популярных артистов можно в Зеленом театре Пскова 23 августа в 19:00. Билеты на концерт можно приобрести в кассе филармонии и онлайн

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области. Организаторы - региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Памятник «Зарождение Знамени Победы» — это общенародный проектИдея его создания принадлежит общественникам и ветеранам. В настоящее время Фонд Святой равноапостольной княгини Ольги ведет сбор добровольных пожертвований на изготовление монумента. Памятник будет установлен в поселке Идрица, где уже подготовлена площадка для него. 

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