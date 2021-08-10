На памятник Знамени Победы пойдут средства от концерта Алексея Белова и Ольги Кормухиной в Пскове

23 августа в рамках празднования 77-летия образования Псковской области выступят российская певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, собранные от продажи билетов средства пойдут на создание памятника «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе.

Ольга Кормухина вместе со своим мужем Алексеем Беловым выпустили несколько совместных альбомов, выступали на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. Певица устраивает из своих выступлений мини-спектакль, а гитарист создает неповторимые композиции и аранжировки.

Послушать песни популярных артистов можно в Зеленом театре Пскова 23 августа в 19:00. Билеты на концерт можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области. Организаторы - региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Памятник «Зарождение Знамени Победы» — это общенародный проект. Идея его создания принадлежит общественникам и ветеранам. В настоящее время Фонд Святой равноапостольной княгини Ольги ведет сбор добровольных пожертвований на изготовление монумента. Памятник будет установлен в поселке Идрица, где уже подготовлена площадка для него.