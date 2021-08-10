Кабинет отдела ЗАГС открылся в островском роддоме

Теперь родители смогут получить документы о регистрации рождения ребенка, установлении отцовства и временный страховой полис на новорожденного в родильном отделении.

10 августа в родильном отделении Островской межрайонной больницы открылся кабинет районного отдела ЗАГС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Услугой уже воспользовалась многодетная мама Ирина Полякова. Начальник Островского отделения ЗАГС Нина Николаева выдала ей необходимые документы и объяснила, что делать дальше: как прописать дочь по месту жительства, получить СНИЛС и документ из налогового органа.

«Открытие кабинета решает сразу две задачи. Во-первых, это позволит максимально приблизить государственную услугу к населению, а во-вторых, снизить людской поток в отдел ЗАГС Островского района», — заявил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

По его словам, кабинет открылся согласно поручению губернатора Михаила Ведерникова. В Псковской области это уже третий кабинет: первый открыт в перинатальном центре города Пскова, второй — в Великих Луках.

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранения Анна Митюшкина в свою очередь отметила, что межрайонная больница обслуживает жителей близлежащих муниципалитетов, в том числе Пыталовского, Красногородского, Новоржевского, Пушкиногорского районов.

«Это решает вопросы доступности получения документов и экономии времени. Пока мамочка находится в родильном доме, она может спокойно отдать документы на оформление своего ребенка и затем опять же в стенах роддома делать прикрепление к лечебному учреждению и дальше оформлять пособия, которые ей полагаются от государства», — заключила она.