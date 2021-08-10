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Транспорт

Компания «Азимут» запускает авиасообщение между Псковом в Ростовом-на-Дону

10 августа 2021 года, 16:26

С 14 августа компания «Азимут» запускает авиасообщение между Псковом в Ростовом-на-Дону. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. 

Компания «Азимут» запускает авиасообщение между Псковом в Ростовом-на-Дону

Фото пресс-службы профильного комитета

Из Пскова самолет будет вылетать в 7:25, прибытие в Ростов-на-Дону - в 11:25. По пути запланирована 40-минутная техническая посадка в аэропорту «Внуково» в Москве. Общее время в пути - 4 часа.

Из Ростова-на-Дону борт будет отправляться в 19:55. Приземление в Пскове - в 23:55.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании Азимут.

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