С 14 августа компания «Азимут» запускает авиасообщение между Псковом в Ростовом-на-Дону. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

Из Пскова самолет будет вылетать в 7:25, прибытие в Ростов-на-Дону - в 11:25. По пути запланирована 40-минутная техническая посадка в аэропорту «Внуково» в Москве. Общее время в пути - 4 часа.

Из Ростова-на-Дону борт будет отправляться в 19:55. Приземление в Пскове - в 23:55.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании Азимут.