Борис Ковалёв: Поднимается вопрос о признании Псковской области жертвой нацистской геноцидальной политики

Псковский областной суд рассматривает вопрос о признании Псковской области жертвой нацистской геноцидальной политики, заявил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 августа

«Если бы мы были в США, с их англо-саксонской правовой системой, все было бы гораздо проще. По сути речь идет о том, что ставится вопрос о признании субъекта РФ жертвой нацистской геноцидальной политики», - отметил Борис Ковалёв и напомнил, что аналогичное дело уже рассматривалось в Новгородской области в прошлом году: обвинение было выдвинуто по факту массовых убийств в Жестяной горке.

Однако, уникальность и специфика Псковской области в том, что она дольше всех находилась в нацистской оккупации - с 1941 по 1944 годы. По мнению историка, в годы войны регион стал территорией концентрации горестей.

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в суде прокуратуры Псковской области Елена Морозова отметила, что за период оккупации фашисты расстреляли более 40 тысяч человек, еще 7 тысяч погибли после истязаний. Такие данные удалось получить прокуратуре по результатам массового изучения архивных документов.

«Сроки давности не применяются к военным преступлениями, поэтому мы обратились в суд с заявлением и требуем признать преступления геноцидом советского народа», - заключила Елена Морозова.

Рассмотрение дела об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, началось в Псковском областном суде 9 августа. Его планируется продолжить 11 августа.