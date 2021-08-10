В Псковскую область доставили восемь пожарных автоцистерн

«Уверен, новая техника позволит специалистам центра ещё быстрее добираться до очагов возгорания и оперативно их ликвидировать», - отметил глава региона.

В настоящее время средняя площадь пожара в Псковской области составляет 0,75 га, рассказал Михаил Ведерников и добавил, что это один из лучших показателей на Северо-Западе.

«Все пожары тушатся в день обнаружения – с начала года мы ни разу не нарушали это правило. Искренне благодарю сотрудников центра за оперативность и профессионализм!» - заключил он.