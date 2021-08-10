10 млн рублей выделят на создание нового спортивного зала для воркаута, ММА и бокса в Пскове

На создание нового спортивного зала для воркаута, ММА и бокса в Пскове выделят 10 млн рублей из областного бюджета. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерников с председателем Псковской областной федерации бокса, российским боксером Артуром Акавовым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что бокс востребован у жителей региона. Этим видом спорта занимается около 1,2 тыс. человек, в том числе 50 — девушек и женщин.

Артур Акавов добавил, что большое количество спортсменов необходимо где-то размещать, поэтому вопрос создания новых тренировочных площадок стоит особенно остро. В настоящее время областная федерация бокса рассматривает помещения бывшей областной типографии на улице Ротной. Их площадь составляет более 1 тыс. квадратных метров.

В ходе совещания Артур Акавов представил проект будущего спортивного зала и отметил, что активисты трех видов спорта уже провели субботник в помещениях. «Времени хватит всем. Продумали все совместно. Территория очень хорошая, но требует вложений. Зал будет направлен именно на профессиональную подготовку спортсменов», — сказал Артур Акавов и добавил, что на площадке планируется создать специализированную зону для кроссфита.

«Очевидно, что такое место нужно и для спортсменов, и для любителей, чтобы была возможность заниматься. Я вас готов поддержать», — заверил губернатор и поручил доработать проект.