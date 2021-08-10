10 млн рублей выделят на создание нового спортивного зала для воркаута, ММА и бокса в Пскове

На создание нового спортивного зала для воркаута, ММА и бокса в Пскове выделят 10 млн рублей из областного бюджета. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерников с председателем Псковской областной федерации бокса, российским боксером Артуром Акавовым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников отметил, что бокс востребован у жителей региона. Этим видом спорта занимается около 1,2 тыс. человек, в том числе 50 — девушек и женщин.
Артур Акавов добавил, что большое количество спортсменов необходимо где-то размещать, поэтому вопрос создания новых тренировочных площадок стоит особенно остро. В настоящее время областная федерация бокса рассматривает помещения бывшей областной типографии на улице Ротной. Их площадь составляет более 1 тыс. квадратных метров.
В ходе совещания Артур Акавов представил проект будущего спортивного зала и отметил, что активисты трех видов спорта уже провели субботник в помещениях. «Времени хватит всем. Продумали все совместно. Территория очень хорошая, но требует вложений. Зал будет направлен именно на профессиональную подготовку спортсменов», — сказал Артур Акавов и добавил, что на площадке планируется создать специализированную зону для кроссфита.
«Очевидно, что такое место нужно и для спортсменов, и для любителей, чтобы была возможность заниматься. Я вас готов поддержать», — заверил губернатор и поручил доработать проект.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Всего в регионе работают 12 специализированных боксерских залов. Михаил Ведерников поинтересовался их состоянием и поручил Артуру Акавову совместно с профильным комитетом отработать меры поддержки, которые необходимо предпринять прежде всего для развития спорта на местах.
Артур Акавов поделился своим взглядом на организацию ежегодного турнира класса А по боксу, который был бы посвящен памяти 6 роты. «Мастерский турнир — это та планка, на которую равняются многие регионы», — подчеркнул он.
Глава региона поддержал предложения. «Должно быть такое мероприятие, которое подведет итог годовой работе и даст возможность спортсменам у себя в регионе поучаствовать в соревновании высокого уровня, поднять качество своей подготовки», — заметил Михаил Ведерников.