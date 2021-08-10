Евсеевы из Опочецкого района победили во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Евсеевых из Опочецкого района вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Алексей и Светлана Евсеевы воспитывают трех детей, развивают подсобное хозяйство и активно участвует в общественной жизни района. Они одержали победу в номинации «Сельская семья».

Всего в региональных и муниципальных этапах Всероссийского конкурса участвовали более 3 тысяч семей из 85 субъектов. На участие в последнем этапе поступило 366 заявок от победителей региональных конкурсов.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цель - пропаганда семейных ценностей, повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства. В конкурсе представлены пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Семьи из Псковской области уже становились победителями Всероссийского этапа. В частности, в 2020 году лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Абабковых из Пскова.

Организаторами конкурса выступают Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.