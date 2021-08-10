Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Евсеевы из Опочецкого района победили во Всероссийском конкурсе «Семья года»

10 августа 2021 года, 12:25

Семья Евсеевых из Опочецкого района вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в 2021 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Евсеевы из Опочецкого района победили во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Алексей и Светлана Евсеевы воспитывают трех детей, развивают подсобное хозяйство и активно участвует в общественной жизни района. Они одержали победу в номинации «Сельская семья».

Всего в региональных и муниципальных этапах Всероссийского конкурса участвовали более 3 тысяч семей из 85 субъектов. На участие в последнем этапе поступило 366 заявок от победителей региональных конкурсов.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цель - пропаганда семейных ценностей, повышение общественного престижа семейного образа жизни и ответственного родительства. В конкурсе представлены пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Семьи из Псковской области уже становились победителями Всероссийского этапа. В частности, в 2020 году лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Абабковых из Пскова.

Организаторами конкурса выступают Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На памятник Знамени Победы пойдут средства от концерта Алексея Белова и Ольги Кормухиной в Пскове
Псковский памятник «Александр Невский с дружиной» будет виден в Эстонии
Кабинет отдела ЗАГС открылся в островском роддоме
Компания «Азимут» запускает авиасообщение между Псковом в Ростовом-на-Дону
Борис Ковалёв: Поднимается вопрос о признании Псковской области жертвой нацистской геноцидальной политики
В Псковскую область доставили восемь пожарных автоцистерн
10 млн рублей выделят на создание нового спортивного зала для воркаута, ММА и бокса в Пскове
Ещё почти 2,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса
103 случая СOVID-19 добавилось в статистику Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом