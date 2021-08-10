Ещё почти 2,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

За сутки 9 августа от коронавируса в Псковской области привились 2 тыс. 416 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. В частности, 1 тыс. 189 псковичей получили первый компонент вакцины и 1 тыс. 227 – полностью завершили процедуру.

Всего в Псковской области вакцинировано 153 тыс. 780 местных жителей. Из них 109 тыс. 175 человек уже привились и вторым компонентом вакцины.

В настоящее время в регионе использовано 89% поступившей вакцины.

«Вакцинация помогает легче переносить COVID-19 любых штаммов - и значительно повышает шансы не заразиться», - подчеркнул губернатор.