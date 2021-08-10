103 случая СOVID-19 добавилось в статистику Псковской области за сутки 9 августа. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 15 тыс. 928) выявили 46 ковидбольных. Десять человек заразились в Великолукском районе (всего 1 тыс. 45), девять – в Опочецком (всего 1 тыс. 149) и семь – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 175). В Невельском районе (всего 1 тыс. 719) диагностировали пять случаев коронавируса, в Плюсском (всего 782) и Гдовском (всего 739) – по четыре, в Великих Луках (всего 7 тыс. 293) и Новоржевском районе (всего 602) – по три. Всего по два заболевших зафиксировали в Островском (всего 2 тыс. 93), Порховском (всего 1 тыс. 374), Печорском (всего 792) и Палкинском (всего 465) районах, а в Псковском (всего 3 тыс. 666), Пустошкинском (всего 457), Куньинском (всего 419) и Дновском (всего 360) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 44 тыс. 865 случаев коронавируса. 37 тыс. 313 человек выздоровели от этого заболевания. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 55 полностью излечившихся от СOVID-19 пациентов.

Тем не менее, загрузка коечного фонда для ковидбольных выросла, отметил глава региона. Новые штаммы вируса, по его словам, тяжело переносятся и выздоровление длится дольше.

Коронавирус унес жизни 601 жителя Псковской области. Два летальных исхода подтвердились 9 августа.