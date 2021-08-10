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Общество

Издательство Псково-Печерского монастыря запустило новую серию детских книг

10 августа 2021 года, 11:13

Издательство Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» запустило новую серию детских книг «Жизнь как пример». Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал в Instagram-аккаунте кота Владыки.

Издательство Псково-Печерского монастыря запустило новую серию детских книг

Фото из Instagram-аккаунте кота Владыки
Издательство Псково-Печерского монастыря запустило новую серию детских книг

Фото из Instagram-аккаунте кота Владыки

Серия «Жизнь как пример» повествует о святых, которые смогли раскрыть свои таланты, данные Богом. Так, митрополит Тихон и кот Владыка презентовали книгу «Великомученик и целитель Пантелеимон. Научись у святого». В издании рассказывается о жизни юноши, который с помощью Божьего дара исцелял людей. 

Также митрополит показал подписчикам книгу «Праведный Федор Ушаков. Научись у святого». В ней детям рассказывают о некоторых фактах биографии русского флотоводца. Например, как он выигрывал во всех битвах, почему памятники ему установлены в Болгарии, Греции и Италии и за что Феодор Ушаков причислен к лику святых. «Интересная и очень востребованная у детишек», - отметил митрополит Тихон, показывая эту книгу. 

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