Издательство Псково-Печерского монастыря запустило новую серию детских книг

Серия «Жизнь как пример» повествует о святых, которые смогли раскрыть свои таланты, данные Богом. Так, митрополит Тихон и кот Владыка презентовали книгу «Великомученик и целитель Пантелеимон. Научись у святого». В издании рассказывается о жизни юноши, который с помощью Божьего дара исцелял людей.

Также митрополит показал подписчикам книгу «Праведный Федор Ушаков. Научись у святого». В ней детям рассказывают о некоторых фактах биографии русского флотоводца. Например, как он выигрывал во всех битвах, почему памятники ему установлены в Болгарии, Греции и Италии и за что Феодор Ушаков причислен к лику святых. «Интересная и очень востребованная у детишек», - отметил митрополит Тихон, показывая эту книгу.