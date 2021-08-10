11 и 12 августа для транспорта закроют участок улицы Некрасова в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в администрация города, дорога от Комсомольского до Музейного переулков будет перекрыта с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ.

Для объезда псковичам рекомендуют использовать Комсомольский переулок, улицу Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улицу Советскую – к проспекту.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда», - отметили в администрации Пскова.